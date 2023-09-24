احالة 145مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والتى اسفرت عن تحرير 145محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين والجمالية وجمصة وتمى الامديد ونبروه علي مدار ثلاثة ايام حيث تم في اليوم الاول ضبط 65 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم ضبط 54 مخالفة تموينية وفي اليوم الثالث تم ضبط 26 مخالفة تموينية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم إعلان عن اسعار و محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر غش تجارى ومحاضر لمحطة وقود تبين انها بدون ترخيص ومحاضر عدم وجود شهادات صحية كما تم توجيه 57 انذار لعدد من المخابز لنقص وزن ونقص مواصفات و تم التحفظ على 150 علبه زبادى و200 لتر سولار و180 لتر بنزين 80 و171عبوة شحم واصباغ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.