الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 560 أوكرانيًا وإسقاط مروحية و15 مسيرة

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط هجمات أوكرانية جديدة لقوات كييف على محور القتال، وتحييد أكثر من 560 عسكريا وإسقاط مروحية و15 مسيرة. 

وأكدت الدفاع الروسية  في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية  أن القوات الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي على محور دونيتسك بعد نجاحها في إحباط أربع هجمات أوكرانية.

وذكرت أنه :"تم تدمير مركز قيادة بمقاطعة خيرسون بالاضافة إلى مركز للاتصال في جمهورية دونيتسك، واعتراض ثلاثة صواريخ مضادة للرادار، بالإضافة إلى ثمانية قاذفات صواريخ متعددة من طراز هيمارس.

في السياق، أعلنت سلطات مدينة "نوفايا كاخوفكا" بمقاطعة خيرسون الروسية، اليوم الأحد مقتل امراة جراء قصف أوكراني على المدينة بقذائف الهاون. 

من جهته، أكد عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، إصابة أربعة مدنيين في قصف لقوات كييف على أحياء شمالي المدينة، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم". 

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق، بأن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة: برنامج المصريات بالخارج متميز يتخرج منه العديد من الشخصيات القيادية

محافظ الدقهلية يكرم رموز التمريض تقديرًا لدورهم البارز في رعاية المرضى

أزمة بين نيمار ومدرب الهلال السعودي

وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة (سو-30) تدمر زورقا عسكريا أوكرانيا في البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية: الجيش يقصف مطارات عسكرية غربي أوكرانيا

حريق وزارة الدفاع الروسية.. الحماية المدنية تؤكد والحكومة تنفي
الجريدة الورقية