رئيس الجامعة اليابانية: 36 مليون جنية لتمويل 20 مشروع بحثي

أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن استراتيجية الجامعة اليابانية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى، وذلك من خلال دعم البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل الى حلول لمشكلات الصناعة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية المموله لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لعدد 20 مشروعاً بحثيا في مختلف قطاعات البحوث منها العلوم البيولوجية والبوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.

وقال عداي، إن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبير لدعم الابتكار والابداع وايجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، لافتاً إلى أن الجامعة بها 4 مراكز لدعم الصناعة، هى مركز "سينتك" للاستشارات ومركز لعمل القياسات، ووحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

اشار دكتور عمرو عدلى إلى أن تصنيف "سيماجوا " للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخبرة جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية.