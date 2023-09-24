علماء يكتشفون حمض في الدماغ يعالج الشلل الرعاش والزهايمر

الشلل الرعاش هو اضطراب في الدماغ يسبب حركات غير مقصودة أو لا يمكن السيطرة عليها، مثل الاهتزاز والتصلب وصعوبة التوازن والتنسيق، وعادة ما تبدأ الأعراض تدريجيا وتزداد سوءا بمرور الوقت، ومع تقدم المرض، قد يواجه الناس صعوبة في المشي والتحدث.

توصلت مجموعة من الباحثين من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن، إلى الحمض النووي الريبوزي الدائري الذي تم تجاهله إلى حد كبير في خلايا الدماغ والدور الحاسم الذي يلعبه في الأمراض، بالإضافة إلى توفير معلومات قيمة حول الآليات الجزيئية الكامنة وراء هذه الحالات.

ووجدوا أن الحمض النووي الريبوزي مرتبط بهوية خلايا الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض الشلل الرعاش، والنتائج التي توصلوا إليها تفتح الباب لتطوير اختبارات تشخيصية وعلاجات لهذه الأمراض.

وقال كليمنس شيرزر، المؤلف المقابل للدراسة، إنه تم تجاهل الحمض النووي الريبوزي منذ فترة طويلة باعتباره خردة، لكنه يعتقد أن له دور مهم في برمجة خلايا الدماغ البشري والمشابك العصبية.

وأردف: لقد وجدنا أن الحمض النووي الريبوزي الدائري تم إنتاجه بكميات كبيرة بواسطة خلايا الدماغ، بما في ذلك تلك المرتبطة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر