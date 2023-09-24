لمرضى النقرس.. أغذية مفيدة تقلل الأعراض المؤلمة

النقرس هو شكل شائع من التهاب المفاصل الالتهابي المؤلم للغاية، وعادة ما يؤثر على مفصل واحد في كل مرة، وهناك أوقات تزداد فيها الأعراض سوءا، والمعروفة باسم التوهجات، وأوقات لا توجد فيها أعراض، والمعروفة باسم مغفرة.

ويمكن أن يؤدي النقرس عدة مرات إلى التهاب المفاصل النقرسي، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يزداد سوءا تدريجيا.

لا يوجد علاج للنقرس، ولكن يمكنك علاج الحالة وإدارتها بشكل فعال باستخدام الأدوية واستراتيجيات الإدارة الذاتية.

ومن أهم الأغذية التي تفيد مريض النقرس ولا تؤدي الى تفاقم الحالة ما يلي:

عصير الليمون حيث إن له أثر فعال فى علاج النقرس، إذ يذيب الأملاح المترسبة في المفاصل.

فاكهة الأناناس مفيدة جدا فى حالات التهابات المفاصل.

الكركديه مفيد جدا فى حالات النقرس.

عصير العنب يعمل على تخفيف نسبة حمض البوليك فى الدم.

التفاح، ويؤكل بدون تقشير.

الخيار يفيد فى علاج النقرس.