ضبط أرز أبيض مجهول المصدر في حملة تموينية ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الادارة ومفتشي الإدارة بحملة تموينية على المحال، أسفرت عن تحرير محضر رقم ١٧٩٢٢ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل أعلاف بقريه جلفينا لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢٥٠ كجم حوالي ربع طن أرز أبيض مجهول المصدر، وبدون فواتير تأكد مصدرها.

كما تم تحرير محضر رقم ١٧٤٩٨ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة ناحية انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، والعدد من المحال لعدم الإعلان عن الاسعار المعروضة.

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