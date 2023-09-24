نفاذ 80 % من تذاكر حفل محمد حماقي في الإسكندرية

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل تخرج "دفعة طلاب الثانوية العامة 2023"، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، في أحد الفنادق بالإسكندرية.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن نفاد 80٪ من تذاكر الحفل قبل إقامتها بعشر أيام.

وقامت الشركة المنظمة، بنشر البوستر الدعائي الرسمي للحفل، مؤكدين على أن مستوى الحفل مميز وستكون سهرة استثنائية لجمهور استثنائي لحفل تخرج طلبة ثانوية عامة دفعه 2023.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي، خلال الحفل عددا من الأغنيات الجديدة والقديمة التي تلقي رواجا واسعا بين الجمهور.

كما أن هناك العديد من المفاجآت خلال الحفل، الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المطرب محمد حماقي، أحيا مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم المطرب محمد حماقي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع.

بالإضافة إلي طرحه موخرا أغنيته الجديدة "ايه السعادة دي "، وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.