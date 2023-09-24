استئناف قنا تنظر في حكم حبس طبيبة 6 أشهر الأسبوع المقبل

تنظر محكمة جنح مستأنف قنا، الأسبوع المقبل، استئناف طبيبة بمستشفى قنا الجامعي على الحكم بحبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في بتر ساق طالبة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

ترجع أحداث الواقعة، إلى شهر مارس من عام 2021 عندما اتهمت آية سعيد. ح، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي، مقيمة بمركز قوص، طبيبة بمستشفى قنا الجامعي بالإهمال، والتسبب في بتر قدمها.

وأوضحت الطالبة أنها كانت تعاني من غيبوبة سكر، دخلت على إثرها مستشفى قوص، ثم تم تحويلها إلى مستشفى قنا الجامعي، واستدعى الأمر تركيب كانيولا واحدة في الرقبة وأخرى بالقدم اليمنى، لم يكن يستدعي الوضع تركيبها ولم يتم استخدامها، وجري تركيبها بشكل خاطئ تسببت في وقف الرجل وحدوث غرغرينة ومشاكل بالقدم، ولم يتم استخدامها طوال ثلاثة أيام إلى أن تم إزالتها.

وأشارت إلى أنه بعد شكوى من آلم الرجل وعدم القدرة على تحريكها، تم إجراء عملية تسليك للقدم لمعرفة إمكانية بقاء الرجل من عدمه، وبعدها تم بتر الساق، نتيجة لخطأ طبي وإهمال جسيم من الطبيبة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنح قنا والتي عاقبت الطبيبة منذ عام بالحبس 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تستأنف على الحكم.