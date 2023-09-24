زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع إلى 3.4 مليون طن

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، وذلك في إطار مشروع تطوير الصوامع الحقلية.

تطوير الصوامع الحقلية

وأكد الوزير أن مشروع تطوير الصوامع الحقلية يعد أحد أهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأوضح الوزير أن الصوامع الحقلية ستعمل على كفاءة عملية استلام القمح المحلى، لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة، مما يساهم في توفير النقل والهالك الذي يصل إلى 10% إذا تم التخزين في شون حالية.

وتوقع الوزير أن تصل المساحات التخزينية للصوامع إلى 4.8 مليون طن، لتكفي لتخزين احتياطي استراتيجي يصل إلى 6 أشهر ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.