الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع إلى 3.4 مليون طن

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، وذلك في إطار مشروع تطوير الصوامع الحقلية.

تطوير الصوامع الحقلية

وأكد الوزير أن مشروع تطوير الصوامع الحقلية يعد أحد أهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري.

txt

محافظ الشرقية يستقبل وزير التموين وسفير دولة ايطاليا

وأوضح الوزير أن الصوامع الحقلية ستعمل على كفاءة عملية استلام القمح المحلى، لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة، مما يساهم في توفير النقل والهالك الذي يصل إلى 10% إذا تم التخزين في شون حالية.

txt

وزير التموين يفتتح أول صومعة حقلية بالشرقية اليوم

وتوقع الوزير أن تصل المساحات التخزينية للصوامع إلى 4.8 مليون طن، لتكفي لتخزين احتياطي استراتيجي يصل إلى 6 أشهر ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير وإنشاء مستشفيات منفلوط وديروط

محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق

محافظ الشرقية يستقبل وزير التموين وسفير دولة ايطاليا

التموين تشن حملة رقابية موسعة على محافظة الجيزة

حالات حذف بطاقات التموين نهائيًا

أسعار حلوى المولد في منافذ وزارة التموين
الجريدة الورقية