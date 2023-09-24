الشرقية تتزين إستعداداً لإنطلاق مهرجان الخيول العربية بمدينة بلبيس الأربعاء القادم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ودهان البلدورات، وقص وتهذيب الأشجار، بمداخل الطرق الرئيسية، ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها، فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

يأتي ذلك في إطار تجهيزات المحافظة، لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته رقم ٢٧، والمُقرر إنطلاقه يوم الأربعاء القادم ٢٧ سبتمبر الجارى، والمستمر لمده ٣ أيام، وذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تشهد مداخل الطرق الرئيسية بمدينة بلبيس تكثيف لأعمال النظافة، وتزيين أعمدة الإنارة بأعلام جمهورية مصر العربية، وذلك بالطرق الرئيسية، ومداخل والتجميل بالطرق الرئيسية، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضارى للمدينة أمام المواطنين والزائرين.