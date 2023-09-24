غدا.. قافلة بيطرية مجانية بأبوقرقاص في المنيا

تنظم مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، قافلة طبية بيطرية شاملة مجانية غدا الإثنين 25 سبتمبر الجارى ، بقرية نزلة النخل إحدى القرى التابعة للوحدة القروية لبني محمد شعراوي والعزب التابعة و المجاورة بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا.

وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال سلسلة القوافل البيطرية المجانية لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية في القرى الأكثر احتياجا ، وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن القوافل البيطرية المجانية الشاملة ، والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية ، في إطار مبادرة "حياة كريمة " تجوب القرى الأكثر احتياجا .

وذلك بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى ، من خلال عقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين ، حفاظا على الثروة الحيوانية ، إلى جانب تقديم الخدمة البيطرية والعلاجية ، من رش وتجريع ماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية ، وفحص تناسلي باطني ، وتحصين وإجراء العمليات الجراحية وعلاج مجاني .