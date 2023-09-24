خطوات الاستعلام عن معاشات أكتوبر

معاشات أكتوبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% ، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وأيضًا في ضوء الأزمات الإقتصادية التي يمر بها العالم وتُلقي بظلالها على كافة الدول.

صرف معاشات أكتوبر

وتبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 اعتبارًا من يوم الاحد المقبل 1 أكتوبر للمستفيدين منها من خلال عدة طرق مختلفة تيسيرًا على المواطنين منها ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، بالإضافة إلى كل فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن معاشات أكتوبر:

يمكن لأصحاب المعاشات الدخول على الموقع الالكتروني من خلال الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

اختيار كلمة صاحب معاش

اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية

إدخال الرقم القومي

تصفح كافة البيانات كاملة

ويتم صرف المعاشات كالاتي:

الفئة الأولى: بداية من 1000 جنيه يومي 1 و2 أكتوبر

الفئة الثانية: بداية من 2000 جنيه يومي 3 و4 أكتوبر

الفئة الثالثة: بداية من 3000 جنيه يومي 5 و6 أكتوبر

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لتبلغ 600 جنيهًا شهريًا بدلا من 300 جنيهًا، بتكلفة سنوية يبلغ قدرها 32 مليار جنيهًا.