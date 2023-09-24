ضبط لحوم وأسماك ودواجن فاسدة بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا ، حملات مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم ، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لضبط الأسعار .

والتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات ، حيث أسفرت الحملات التموينية عن ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص في أبوقرقاص ، وتم مصادرة أدوية متنوعة ، بإجمالي 352 علبة عقاقير طبية مختلفة.

كما حررت مديرية التموين 53 محضراً تموينياً لمخابز بلدية بمركزي ملوي وأبوقرقاص، بالإضافة ، إلي ضبط 38 كيلو جرام لحوما منها، 27 مذبوحة خارج المجازر ، و 11 كيلوجرام لحوما فاسدة ، و 122 كجم دواجن ، و 3 كجم أسماك منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.