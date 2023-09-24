الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط لحوم وأسماك ودواجن فاسدة بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بالمنيا ، حملات مكبرة على المخابز البلدية والأسواق،  والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم ، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لضبط الأسعار .

 

والتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات ، حيث أسفرت الحملات التموينية عن ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص في أبوقرقاص ، وتم مصادرة أدوية متنوعة ، بإجمالي 352 علبة عقاقير طبية مختلفة.

 

كما حررت مديرية التموين 53 محضراً تموينياً لمخابز بلدية بمركزي ملوي وأبوقرقاص، بالإضافة ، إلي ضبط 38 كيلو جرام لحوما منها،  27 مذبوحة خارج المجازر ، و 11 كيلوجرام لحوما فاسدة ، و 122 كجم دواجن ، و 3 كجم أسماك منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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