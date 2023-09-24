الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

توقعات بارتفاع أعداد السائحين خلال الموسم المقبل

الدكتور أحمد عامر..
الدكتور أحمد عامر.. الخبير الاثري

توقع الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، حدوث انتعاشة كبرى للموسم الشتوي القادم خلال عام 2024 والذي سوف يبدأ في أكتوبر حتي مارس، وأيضًا زيادة إشغالات الفنادق بمختلف المقاصد السياحية المصرية، وأيضًا المناطق الأثرية.

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موسم السياحة المقبل 

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن موسم السياحة المقبل سيكون مبشر نظرًا لأن الأقصر وأسوان بها نسبة إشغالات عالية في الوقت الحالي تتجاوز 70 و80 %، وكذلك القاهرة، مشيرًا إلى أن القاهرة والأقصر وأسوان تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الحجوزات السياحية الموسم المقبل، وأن مصر بمنتجعاتها الثقافية والترفيهية جاهزة ومهيأة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد، بأحدث الإمكانات.

إرتفاع أعداد السائحين 

وأفاد الخبير الأثري والمختصص في علم المصريات، من المتوقع ارتفاع أعداد الأجانب المقيمين خلال العام المقبل في مصر لمختلف الجاليات لحين انتهاء فصل الشتاء، مع تزايد أعداد الرحلات الوافدة لمصر للبحث عن الطقس الدافئ والهادئ، كما أن أزمة الطاقة في الدول الأوروبية، جعلت توجه أنظار كثير من الأوروبيين إلى دول أكثر دفئاً، منها مصر التي تمتاز بطقس مشمس في هذا الوقت من كل عام.

انتعاشة سياحية كبرى 

ورأى عامر، سيكون هناك انتعاشة سياحية كبرى بالتزامن مع افتتاح معرض توت عنخ آمون واحتفالا بالذكرى 101 على اكتشاف المقبرة، حيث استعدت الدولة المصرية وبذلت جهودًا مضنية في هذا الشأن، وأيضًا استعدت لاستقبال موسم السياحة من خلال ترميم المناطق الاثرية لإعادة افتتاحها، والحجز بالدفع الالكتروني لتوفير خدمات أسهل للسياح، والترويج لبعض المناطق السياحية الاخرى، لزيادة عدد السائحين خلال موسم السياحة.

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