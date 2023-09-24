بيج رامي يُعلن غيابه رسميًا عن مستر أولمبيا 2023

فجّر بيج رامي مفاجآة مدوية في الساعات الأخيرة، بعدما اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم مشاركته في الحدث المرتقب "مستر أولمبيا 2023".

حيث أعلن لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي الملقب بـ“بيج رامي”، عن عدم مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة مستر أولمبيا 2023.

وصرح بيج رامي، في تصريحات تلفزيونية: “لقد تشاورت مع فريقي وقررنا عدم المشاركة في بطولة مستر أولمبيا هذا العام”.

وأكمل تصريحاته: "لا أفكر في الاعتزال ولكن أعمل رفقة فريقي على التجهيز للبطولات المقبلة".

يذكر أن بيج رامي تمكن من تحقيق لقب مستر أولمبيا، للمرة الأولى، عام 2020، ونجح في الدفاع عن لقبه في أولمبيا 2021، كأول مصري وعربى يتوج بها مرتين متتاليتين، لكنه تراجع إلى المركز الخامس العام الماضي.