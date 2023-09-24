موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد على استاد واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق الأتلتي، والتي تقام مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN sports HD3.

وبعد فوز برشلونة أمام سيلتا فيجو بثلاثية لهدفين في الجولة السادسة، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، حيث يتصدر برشلونة بـ 16 نقطة وجيرونا لديه 16 نقطة أيضًا في المركز الثاني.

يدخل رجال كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الملكي مباراة اليوم، محتلا المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، بشكل مؤقت، بينما يمتلك نظيره أتليتكو، 7 نقاط، في المركز السابع.

أرقام من تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو

جمع الفريقان 232 مباراة في مختلف البطولات، حقق النادي الملكي 115 انتصارًا، مقابل 57 انتصارًا للأتليتي، فيما حسم التعادل 60 مباراة بينهما، سجل لاعبو ريال مدريد 382 هدفًا، مقابل 286 هدفًا لصالح أتلتيكو مدريد.

والتقى الفريقين في 172 مباراة ببطولة الدوري الإسباني قبل صدام الغد، حقق الريال 91 انتصارًا، مقابل 40 انتصارًا لصالح أتلتيكو مدريد، بينما حسم التعادل 41 مباراة.

زار لاعبو ريال مدريد شباك الأتليتي 298 مرة، فيما سجل لاعبو أتلتيكو 220 هدفًا، ويعد سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق هو الأكثر مشاركة في ديربي مدريد وشارك في 43 مباراة، بينما كريستيانو رونالدو هو هداف مواجهات الفريقين بـ22 هدفًا.

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