شفاء الأورمان تنظم ماراثون رياضي دولي لدعم مرضى السرطان

تنظم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، ماراثون رياضي دولى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة الموافق 6 اكتوبر 2023 بساحة معبد الكرنك، والذى يقام لدعم مرضي الاورام السرطانية الذين يتلقون العلاج المجانى داخل الاقسام المختلفة في مستشفى شفاء الأورمان.

يشارك في الماراثون الرياضي الدولى، عدد من الدول ومنها ( السعوديه، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، ايطاليا،اسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

وحددت اللجنة المنظمة لماراثون الاقصر الرياضي، موعد انتهاء التسجيل واستقبال المشاركين من الدول المشاركة في السباقات المعتمدة للتنافس عليها بالإضافة الى التحضير للمسابقات ومواعيد استلام المتسابقين لارقام السباق وموعد بدء الماراثون.



وتشرف شركة" كايرو رانزر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على تنظيم ماراثون الاقصر لعام 2023، لدعم مرضي الاورام السرطانية لتقديم افضل تجربة للمشاركين، والمرور بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.



ويهدف الماراثون الدولى الى دعم مرضي سرطان الصعيد الذين يتلقون العلاج المجانى داخل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، بجانب وضع مصر على أجندة الماراثونات الدولية بسباق دولي ثابت في أكتوبر من كل عام ينطلق من أكبر متحف مفتوح بالعالم، وتشجيع السياحة الرياضية والاستفادة من فعاليات تميز مصر دوليا، والاستمرار في تقديم مستوي تنظيم مشرف يليق بمصر بالتعاون مع الجهات المختصة لتأمين و غلق مسارات السباق.

وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لغير المحترفين مع التوعية عن أهم التحديات طبقا لألولويات القومية.



وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، إن الهدف من الماراثون الرياضي؛ إظهار المناطق التاريخية والمرور بالمعالم المميزة داخل الاقصر، بجانب الترويج لمستشفى شفاء الأورمان في مختلف دول العالم وابراز تجربتها الرائدة في علاج الاورام السرطانية بالمجان لجميع ابناء الصعيد، وتحقيق الهدف الاساسي"صعيد بلا سرطان"، من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى في علاج الاطفال والكبار.