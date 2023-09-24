الاجتماع الدوري بمياه أسيوط لمناقشة تداول الحمأة والخطة

المستقبلية للتكريك.. وحضور القابضة عبر الفيديو كنفرنس .

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعا لمناقشة تداول الحمأة لحماية الصحة العامة والبيئة وذلك تحت رعاية المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبحضور رئيس قطاع المعامل ومدير الادارة العامة للجودة ومدير إدارة سلامة ومأمونية المياه وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والممثلة في الجهاز التنظيمي لحماية المستهلك ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الموارد المائية والري، وشرطة المسطحات المائية ووزارة التنمية المحلية، وجهاز حماية النيل.

كما ناقش الاجتماع متابعة أعمال التكرير أمام مآخذ المحطات المرشحة وأهم الاجراءات التى تتخذها الشركة للحفاظ على سلامة المواطنين.

شرف الاجتماع بحضور الدكتور محمود محمد فؤاد ( مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة)، والدكتور محمود عبد الرحمن ( مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة ) عبر خاصية الفيديو كونفرنس وذلك لمناقشة مدى تطور نسب تغطية الصرف الصحى بعد تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا لتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى حياه كريمه بمحافظة أسيوط والمتوقع زيادة نسبة المخدوم من الصرف الصحى من ٢٨% إلى ٩٧%، الأمر الذي سيؤدى إلى زياده نسبة الحمأة المنتجه، كما ناقش الحضور اجراءات الخطة المستقبلية لتحقيق مأمونية الحمأة .

صرح الشرقاوى بأهمية عقد الاجتماع الدورى للجنة سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى دون تراخي لمناقشة مأمونية تداول الحمأة وعلاقتها باستدامة التشغيل الأمن لمشروعات الصرف الصحى وتقديم أهم المواقع المقترحة لإدارة الحمأة.