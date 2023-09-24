الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتعيين 3 مساعدين لنائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بتعيين المهندسة منال محمود صالح المرشدي، مساعدا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، لشئون المشروعات، والمهندس أحمد محمد السيد موسى، مساعدا لنائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، لشئون التخطيط.

كما أصدر وزير الإسكان، قراراً وزارياً، بتعيين المحاسب أكرم سعد محمد عبدالكريم، مساعدا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بجانب المحاسب وائل محمد شعبان، الذى يشغل حالياً منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومساعد المشرف على مكتب الوزير.

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