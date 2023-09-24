السيطرة على هائل اندلع بحظيرة مواشي في الفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع بحظيرة مواشي بالفيوم، مما أسفر عن نوفق 5 رؤوس ماشية ولم يسفر عن إصابات بشرية وتم السيطرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالفيوم، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في حظيرة ماشية بقرية منشأة الجزائر بدائرة مركز شرطة الفيوم، ونفوق عدد من الماشية.

وعلى الفور انتقلت سيارت الإطفاء إلى مكان اندلاع حريق بحظيرة مواشي، حيث وتم إخماد النيران، والسيطرة عليها وتبريدها قبل أن تلتهم باقي الماشية أو تمتد للمنشآت المجاورة.

سبب الحريق

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران بالحظيرة، وأنّ الحريق اندلع قضاء وقدر، وعدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.