الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على هائل اندلع بحظيرة مواشي في الفيوم

حريق حظير مواشي بالفيوم
حريق حظير مواشي بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع بحظيرة مواشي بالفيوم، مما أسفر عن نوفق 5 رؤوس ماشية ولم يسفر عن إصابات بشرية وتم السيطرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

                                                 

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اندلاع حريق داخل محل تجاري في أبو النمرس

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السيطرة على حريق داخل شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالفيوم، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في حظيرة ماشية بقرية منشأة الجزائر بدائرة مركز شرطة الفيوم، ونفوق عدد من الماشية.

 

وعلى الفور انتقلت سيارت الإطفاء إلى مكان اندلاع حريق بحظيرة مواشي، حيث وتم إخماد النيران، والسيطرة عليها وتبريدها قبل أن تلتهم باقي الماشية أو تمتد للمنشآت المجاورة.

 

 سبب الحريق

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، ولم يسفر عن إصابات بشرية وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران بالحظيرة، وأنّ الحريق اندلع قضاء وقدر، وعدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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