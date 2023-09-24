مايكروسوفت تضيف DALL-E 3 إلى Bing Chat

أعلنت شركة Microsoft أنها ستضيف قريبًا إمكانية الوصول إلى منشئ الصور DALL-E 3 الخاص بـ OpenAI للمستخدمين لإنشاء الصور مباشرة في الدردشة.



DALL-E 3، الذي سيتم إصداره لمستخدمي مؤسسة ChatGPT في أكتوبر، سيسمح للأشخاص بكتابة جملتين لإنشاء صورة. ولم تحدد Microsoft متى سيتم إصدار DALL-E 3 على Bing.

أضافت الشركة أيضًا ميزات تسوق جديدة إلى Bing. يمكن لـ Bing أن يطرح على المستخدمين أسئلة محددة حول كيفية استخدام المنتج أو أسئلة أخرى أكثر تخصيصًا حتى يتمكن الأشخاص من تحديد المنتج المناسب الذي يناسب احتياجاتهم. يتيح Bing أيضًا للأشخاص العثور على رموز الخصم واستخدامها. تعمل هذه الإجابات الأكثر تخصيصًا حيث يتذكر Bing الآن أيضًا الدردشات السابقة.



كان Bing أحد منتجات Microsoft الأولى التي استفادت من شراكة الشركة مع OpenAI، وتأمل الشركة في تعزيز النظام الأساسي بشكل أكبر.

سعت الشركة إلى تنشيط Bing من خلال جلب ميزات الذكاء الاصطناعي المولدة بواسطة OpenAI’s GPT في فبراير. منذ ذلك الحين، أصبح Bing بمثابة برنامج دردشة للرد على الاستفسارات وعرض الأخبار وإنشاء "أدلة شراء" منسقة وغير ذلك الكثير.