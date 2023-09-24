المستوردين: هيئة الاستثمار ضلع أساسي في المجموعة الاقتصادية لتحقيق مستهدفات الدولة

أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية اللقاءات بين رجال المال والأعمال والتجار سواء مستوردين أو مصدرين مع هيئات الدولة المختلفة والتي تكون فرصة لبحث ومناقشة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال في مصر وإيجاد الحلول اللازمة لها في ظل ايمان الحكومة بمدي أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.



قال قناوي، أن لقاءات المسؤلين والتي كان آخرها للقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام قليلة مع حسام هيبه، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لاستعراض

ماتم إنجازه في قطاع الاستثمار وطرح مشاكل المستثمرين وايجاد حلول لها، مؤكدا أن المسؤل عن ملف الأستثمار، ضلع الأساسي والأهم في المجموعة الاقتصادية لانه يتشابك ويتعاون مع عدة هيئات اقتصادية مهمة في الدولة ومنها (وزارة التخطيط،

الجمارك والضرائب) ويتدخل بشكل مباشر في

ملف السياسه النقدية، وعملية

من دخول العمله وخروجها وتسعيرها بالنسبه للمستثمر.

وكذلك تعاونه مع وزارة التجارة والصناعة وخاصة هيئة التنميه الصناعيه لمنح الأراضي المرفقة للمستثمرين وتذليل المعوقات، وارتباط هيئة الاستثمار ايضا بوزارة الأسكان ممثله في هيئة المجتمعات العمرانية للأستثمار

العقاري.

وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدما لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مضيفا ان "الجميع يلمس كقطاع خاص ما تقوم به هيئة الاستثمار كجهة محددة مسئولة عن الإستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الإستثمار الأجنبي والمحلي".

وطالب قناوي، رئيس هيئة الإستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الإستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسئولي الترويج للإستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.

وأكد قناوي، علي أهمية التحديث المستمر للخريطة الإستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة إطلاع المستثمرين عليها، مشيرا إلى أهمية التعاون مع مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة الجمعية في عملية الترويج لفرص الإستثمار حيث تملك العديد من القنوات والوصول إلى المستثمرين الأجانب.