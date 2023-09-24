الحبس سنة مع الشغل لعامل لحيازته ذخائر نارية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، عاملًا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات في اتهامه بإحراز ذخائر مما يستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم في التحقيقات بأنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم أيمن ع وعثر معه على طلقة دون ترخيص.

وثبت من تقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بالإدارة العامة بأن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة.