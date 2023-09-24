قائد الصاعقة السابق: تعلمنا العسكرية من أبطال حرب أكتوبر (فيديو)

كشف اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق، دور أبطال حرب 6 أكتوبر في التعلم مع الطلاب ونقلهم خبرتهم إلى الجيل الجديد، موضحًا أنه لم يشارك في الحرب لأنه كان طالبا في السنة الثانية بالكلية الحربية.

وأضاف "يوسف"، خلال لقاءه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، أن جيل حرب أكتوبر أذل الأعداء، وكانوا يعتقدون أن بانتهاء جيل أكتوبر وخروجه من الخدمة العسكرية سوف يعود الجيش المصري إلى حالة خمول وضعف مجددا، لكن هذا لم يحدث.

وأوضح أن أبطال حرب أكتوبر نقلوا خبراتهم لطلاب الكلية الحربية، مضيفا: "عمل قادة القوات المسلحة المصرية على نقل الخبرات بطرق وأشكال كثيرة، طلاب الكليات العسكرية يحصلون على جزء نظري وجزء تطبيقي، من يدرس في الكليات العسكرية هم الأبطال والقادة والضباط الذين اكتسبوا خبرات من حرب أكتوبر، وبالتالي كانت طريقة شرحهم لنظريات القتال مرتبطة بما تم تطبيقه في حرب 1973، فكانت المصداقية موجودة وكان شغفنا كطلاب ونحن نسمع منهم موجودا والقناعات موجودة، تدربنا وتعلمنا على يد أبطال من الذين نفذوا عمليات واكتسبوا خبرات حقيقية على أرض الواقع في عام 1973م".

وذكر أنّ طلاب الكلية الحربية كانوا يشعرون بالفخر والعزة لدى سماعهم بيانات حرب أكتوبر المجيدة، حيث كان يدرس بالكلية خلال هذه الفترة.

وتابع: "كنا نسمع بيانات تحقيق الانتصارات والعبور، فقد كنا نضع أيدينا على قلوبنا فيما يخص العبور، لأنها من العمليات العسكرية الصعبة جدا، فقد عبرنا خطا مائيا أسطوريا، وكانت العملية أقرب إلى أن تكون شبه مستحيلة".

وأشار إلى أنه التحق بالكلية الحربية في 1972 وتخرج في بداية يناير 1976، موضحا أن كل من التحقوا في هذا التوقيت وما قبله، كان دافعهم وطنيا، فقد كانوا يتمنون المشاركة في تحرير الأرض المصرية المحتلة.

قوات الصاعقة قدمت بطولات كثيرة في حرب الاستنزاف

وأكد أن قوات الصاعقة قدمت بطولات كثيرة جدا في حرب الاستنزاف بداية من معركة راس العش، موضحًا: "توقفت أمام هذه الملحمة كثيرا، وحدثت بعد أيام قليلة من حرب يونيو 1967 وتحديدا 1 يوليو".

ولفت إلى أن العدو كان يتقدم بقواته شمالا في اتجاه مدينة القنطرة شرق حتى يستولي على هذه المدينة ويسيطر على المدخل الشمالي لقناة السويس، وصدرت تعليمات لتجميع كتيبة من كتائب قوات الصاعقة في بورسعيد وصدرت أوامر لبعض الوحدات الفرعية الصغرى بمنع تقدم العدو".

وتابع قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق: "وفعلا نجحت خلال 4 أيام في أن تكبد العدو خسائر كبيرة وتمنعه من التحرك شمالا الاستيلاء على القنطرة شرق"، مشددًا على أن هذه المعركة كانت أيقونة في هذا التوقيت لأنها جاءت في توقيت كان فيه حالة من الإحباط النفسي في القوات المسلحة وعلى مستوى الشعب المصري، وبالتالي، فقد جرى تنفيذ عمل بطولي بعد أيام قليلة من أحداث 1967 وهو ما أدى إلى رفع الحالة المعنوية داخل وجدان الشعب المصري وأفراد القوات المسلحة، وهو ما يعرف بإزالة آثار العدوان، وكانت بداية استعادة الثقة للمقاتل المصري.