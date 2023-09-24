الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الصحة الباكستاني يناشد الآباء تطعيم أبنائهم ضد مختلف الأمراض القاتلة

تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال

 

ناشد وزير الصحة الباكستاني المؤقت نديم جان، الآباء في بلاده، اليوم الأحد، تطعيم أبنائهم ضد مختلف الأمراض القاتلة.

 

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"100 يوم صحة" تحقق معدلات كبيرة في تطعيم الأطفال

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية عن وزير الصحة قوله في رسالة فيديو بشأن تطعيم الأطفال، إنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات فعالة لضمان تغطية التطعيمات بنسبة 100%، مؤكدا أن وزارة الصحة تعتزم ضمان التغطية الصحية الشاملة.

وقال جان، إن الأطفال الأبرياء هم مستقبلنا، وهم يحتاجون إلى رعاية طبية منتظمة، ولاسيما سلامتهم ضد مختلف الأمراض من خلال التطعيم المنتظم.

وأوضح وزير الصحة، أن العاملين في الخطوط الأمامية بقطاع الصحة هم الأبطال الحقيقيون لبرنامج التطعيمات الخاص بنا، حيث أنهم يؤدون واجباتهم بتفان وإخلاص.

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