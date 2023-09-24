وزير الصحة الباكستاني يناشد الآباء تطعيم أبنائهم ضد مختلف الأمراض القاتلة

ناشد وزير الصحة الباكستاني المؤقت نديم جان، الآباء في بلاده، اليوم الأحد، تطعيم أبنائهم ضد مختلف الأمراض القاتلة.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية عن وزير الصحة قوله في رسالة فيديو بشأن تطعيم الأطفال، إنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات فعالة لضمان تغطية التطعيمات بنسبة 100%، مؤكدا أن وزارة الصحة تعتزم ضمان التغطية الصحية الشاملة.

وقال جان، إن الأطفال الأبرياء هم مستقبلنا، وهم يحتاجون إلى رعاية طبية منتظمة، ولاسيما سلامتهم ضد مختلف الأمراض من خلال التطعيم المنتظم.

وأوضح وزير الصحة، أن العاملين في الخطوط الأمامية بقطاع الصحة هم الأبطال الحقيقيون لبرنامج التطعيمات الخاص بنا، حيث أنهم يؤدون واجباتهم بتفان وإخلاص.