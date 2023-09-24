قرار جديد في واقعة اتهام طليق روان عليان لها بتعريض ابنتها للخطر

قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، استخراج قضية ابنة روان عليان نجمة آراب أيدول من الحفظ، والموافقة على تظلم زوجها على قرار النيابة بحفظ التحقيقات في اتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر.

كما أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بالاستعلام عما اذا كان قد صدر للزوج قرار بتسليمه الطفلة من عدمه، وسؤال المشكو في حقه، وتكليف روان بتقديم قرار الحضانة الخاص بالطفلة - ابنتها - إلى النيابة العامة، وفتح التحقيقات من جديد في إتهام زوجها لها بتعريض الطفلة إلى الخطر.

قضت دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، بقرارها في الدعوى رقم 331 لسنة 2019 أحوال نفس أبو ظبي، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2023 أمر على عريضة أبو ظبي، بشأن ابنة روان عليان نجمة آراب أيدول.

وقررت المحكمة بمنع سفر المحضونة مايا سامر ، على أن يعمم على جميع منافذ دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في الدعوى المقامة من والدها سامر سمير، ضد والدتها روان عليان نجمة آراب أيدول.

وكانت النيابة العامة في القاهرة، قررت حفظ التحقيقات في واقعة اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر بمنطقة مدينة نصر، حيث تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر.

ووردت تحريات مباحث مدينة نصر بمعرفة المقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثاني إلى نيابة مدينة نصر بشأن البلاغ المقدم من سامر سمير ضد الفنانة روان عليان نجمة آراب أيدول بخصوص واقعة سفرها خارج البلاد بالصغيرة مايا دون موافقة طليقها وتعريض حياة ابنتها للخطر.

وأسفرت تحريات المباحث عن أن الفنانة قامت بمغادرة البلاد وبصحبة طفلتها دون علم الشاكي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بسرعة إجراء التحريات في اتهام الفنانة روان عليان نجمة برنامج عرب أيدول، لاتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر والسفر بها خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي بمنع الصغيرة من السفر.