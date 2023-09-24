ضبط 7 أشخاص بينهم مصابان بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام سوهاج

شهدت قرية البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل من الطرف الأول برش خرطوش بالبطن وعامل آخر بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحتي دخول وخروج وربة منزل بجرح رضي بفروة الرأس طرف ثان وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين البلابيش قبلي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . م . ع . ع" 25 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالبطن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي "خالد . ع . ع . ح" 50 سنة مزارع و"محمود . س . م . ح" 31 سنة عامل نجلي عمومة الأول .





وطرف ثان "طلعت . م . م . ا" 30 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحتي دخول وخروج والدته "صباح . ع . ع . ع" 51 سنة ربة منزل مصابة جرح رضي بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي و"كرم . ا . ع . ع" 49 سنة مزارع " بدون إصابات ونجله "مصطفى . ك . ا . ع" 29 سنة عامل نجلي عمومة الأول الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول بندقية آلية عيار وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .