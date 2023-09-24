إتاحة مواد تدريبية على المناهج الدراسية لجميع الصفوف إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مواد تعليمية وتدريبية على المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

يأتي ذلك فى إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي خلال العام الدراسي الجديد وتبسيط المناهج الدراسية والتعليمية.

رابط التدريب على المناهج الدراسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.

وتساعد تلك المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وتتضمن تلك المواد التدريبية اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية يمكن الدخول على الرابط الرسمي من هنا.



ووجه وزير التربية والتعليم بتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية وتبسيط المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية من المناهج الدراسية لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، والعمل على شرح وتبسيط المناهج الدراسية للطلاب بمختلف الطرق.

وشدد وزير التربية والتعليم على المتابعة المستمرة، من جميع أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.