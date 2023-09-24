التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام أستون فيلا

يُفكر الجهاز الفني لـ تشيلسي بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في الدفع بالقوة الضاربة للبلوز خلال مواجهة أستون فيلا، بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج مواجهة تشيلسي وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: ليزلى اوجوتشوكو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك

ويأتي تشيلسي في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، فيما يحتل وست هام في المركز السابع بـ 7 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام

تنطلق مواجهة تشيلسي أمام وست هام في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة تشيلسي أمام وست هام عبر قناة beIN Sports HD 5، ومن المقرر أن يقوم المعلق محمد بركات بالتعليق على المباراة.

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