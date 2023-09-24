ارتفاع الأسعار يؤرق الشارع المصري .. تدابير حكومية للمواجهة

شغلت أزمة أرتفاع الأسعار في مصر حديث الشارع المصري.. في ظل القفزات التي شهدتها أسعار العديد من السلع في الآونة الأخيرة وخاصة السلع الأساسية كحال أسعار البصل والطماطم والسكر.

ولعل أسعار البصل والسكر هي أكثر ما يؤرق الشارع المصري على وجه التحديد صارت حديث الشارع، بعد وصل سعر كيلو البصل من 25 إلى 35 جنيهاً بعد أن كانت في حدود الخمسة جنيهات فقط قبل عام تحديداً.

تدابير حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار

وتواجه الحكومة المصرية غلاء الأسعار بالعديد من التدابير الحكومية، قررت يوم الأربعاء الماضي، بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي آخر العام الجاري 2023.

كما قرر قرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه، السبت قيل الماضي، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للدخل، من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129.4 دولار) لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحسين الظروف المعيشية للمصريين.

انتاج مصر من الخضروات

ويُشار إلى أن مصر تزرع سنويًا نحو ثمانية ملايين طن من محصول الطماطم، على مساحة 400 ألف فدان، يصدر منهم 2.1 بالمئة من حجم المحصول، بنحو 130 ألف طن.

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن مصر هذا العام لأول مرة يصل إنتاجها 6.5 مليون طن من البطاطس الطازجة رغم ظروف الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفقًا لتصريحاته خلال بداية موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تصدر حوالى 800 ألف طن من محصول البطاطس كل عام .

كما رصدت التقارير أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل حيث تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويا وتستهلك حوالي مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن، بحسب البيانات التي ذكرها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة.