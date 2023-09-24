ري أسيوط يقوم بتطهير الترع والمجاري المائية بابنوب والقوصية وديروط

واصلت مديرية ري أسيوط برئاسة المهندس عمر سيف النصر مدير عام إدارة الري أنشطتها وأعمالها في القطاعات المختلفة التي تدخل في نطاق الإدارة ومنها صيانة الممرات المائية وتنظيف الترع وإزالة الأعشاب الضارة .

ويهدف ذلك إلى تحسين إدارة وخدمات إمدادات المياه والتأكد من وصولها إلى أطراف الترع بكميات كافية. لسقي المناطق المخصصة.

نفذ تفتيش ري بحري بأسيوط أعمال إزالة الحشائش وتنظيف مجرى قناة كمانجاشا مع هندسة هندسة الري غرب ديروط، وإزالة الحشائش والحطام من ترعة القوصية وترع بسيوني مع هندسة الري القوصية.

قامت إدارة ري شرق أسيوط، تحت إشراف المهندسة نسرين مفتش ري شرق أسيوط، بإزالة الأعشاب الضارة من ترعتي معني وفرح الحرجة وإزالة المخلفات أمام خزان بني محمد بحي هندسة الري أبنوب.

وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.