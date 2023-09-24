بعد قليل الحكم على المتهمين بالتخلص من مسن روض الفرج

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل مسن بـ روض الفرج للاستيلاء على ثروته.

واختلقت المتهمة الأولى حيلة ماكرة لقتل زوجها بمساعدة عشيقها للتخلص منه والفرار من يد رجال المباحث، حيث أدعت وفاة المجنى عليه بجرعة من عقار الفياجرا حال ممارسته العلاقة معها.

ولكن سرعان ما اكتشفت جهات التحقيق مع المتهمة كذبها، واعترفت بوجود اتفاق بينها عشيقها على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهم الثاني والثالث.

وتابعت الزوجة أن عشيقها عقب وفاة زوجها، حضر إليها مقررًا لها أنها لابد وأن تغير ملابسها الحالية وارتداء بدلًا منها قميص نوم، وما أن وافقته طلب منها النوم بجوار المجني عليه المتوفى، وصورها بتلك الوضعية مقررا لها أنه حال حضور الإسعاف وأهلية المتوفى لابد وأن تقرر لهم أن المتوفى تناول عقار الفياجرا حال ممارسته العلاقة معها وعلى إثر ذلك توفي.

وقالت الزوجة المتهمة خلال التحقيقات، أنها ادعت أن المجني عليه توفي في أثناء جماعها عقب تناوله عقار الفياجرا وأن السند في ذلك الصور الفوتوغرافية المصورة بمعرفة المتهم الثاني، وأن تقرر أن المجني عليه كان يعتاد على تناول المهدئات والمنومات.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمان قتلا مسنا في منطقة روض الفرج، بسبب خلافات وسرق المتهمان محتويات الشقة، حتى يخيل إلى رجال المباحث أنها جريمة قتل بدافع السرقة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل إنهاء حياة مسن على يد زوجته بمعاونة صديقها بـ روض الفرج حيث أقرت بوجود اتفاق بينها وبين المتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتتاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهمين الثاني والثالث.