بدء التسكين الورقي بالمدن الجامعية أول أكتوبر القادم للطلاب الجدد بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر القادم، سيبدأ التسكين الورقي للطلاب الجدد بالمدن الجامعية، موضحاً أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة العملية التعليمية في سهولة ويسر.





وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد 2005/8/1 فأصغر، والطلبة من مواليد 2005/10/1 فأصغر، بشرط التقديم المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية، على أن يتم يستمر التقديم يومي الأحد والإثنين الموافق ١ و٢ أكتوبر القادم، ويليهم تقديم الطلبة الجدد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٣ و٤ أكتوبر، وتخصيص يوم الخميس للطلاب المتخلفين عن الموعد، مضيفاً أنه تم قبول بعض حالات الانفصال والوفاة فقط طبقاً للأماكن المتاحة وأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة، كما تم ايضاً قبول بعض الأبحاث الاجتماعية من الطالبات المطابقة للشروط المنصوص عليها باللائحة.





وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية أنه تم تجهيز ٥٠ غرفة لاستيعاب ١٠٠ طالب وطالبة وافدين، وتم وتجهيزهم وفرشهم، لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على التفوق.





وفي سياق متصل أعلن رئيس جامعة سوهاج انه سيتم تسجيل وإستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، بمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك من خلال لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري.





وأكد النعماني ان ذلك يأتي تفعيلاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل جميع الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة و تيسير حصولهم على الخدمات المتكاملة بسهولة، كما سيتم ايضاً من خلال اللجنة إعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة القديمة، لمعاش تكافل وكرامة، ومعاش ذوي الإعاقة.





وأضاف الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، أن هذه الخدمة ليست فقط لطلاب جامعة سوهاج وإنما لجميع من يرغب من المجتمع السوهاجي (جميع المراكز والقري والنجوع) دون التقيد بسن أو تعليم، مؤكداً على ضرورة إحضار تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاثة الماضية بدءاً من شهر مارس ٢٠١٩م وحتي تاريخه من إحدي المستشفيات الحكومية، و ٢ صورة بطاقة شخصية أو شهادة الميلاد للصغار، و٢ صورة بطاقة ولي الأمر، و٣ صور شخصية.





وأوضحت الدكتوره سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز ، أنه في حالة عدم وجود التقرير الطبي سوف تقوم اللجنة بتحويل الشخص إلى المكان المناسب بخطاب رسمي لعمل تقرير طبي له، مشيرة إلى أن الحملة مكلفة بإنهاء إجراءات البطاقات وسوف يتم التسجيل مجاناً ودون أي رسوم.