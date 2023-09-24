تشيلسي وأستون فيلا.. الموعد والقنوات الناقلة

يرغب تشيلسي في تصحيح المسار في بطولة الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر البريميرليج لهذا الموسم.

بينما يبحث أستون فيلا عن تحقيق الفوز خلال مواجهة البلوز، حيث يسعى الجهاز الفني لحصد الثلاث نقاط للاستفادة من البداية المميزة هذا الموسم.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بينما يحل أستون فيلا في المركز السابع بـ 7 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام

تنطلق مواجهة تشيلسي أمام أستون فيلا في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة تشيلسي أمام وست هام عبر قناة beIN Sports HD 5، ومن المقرر أن يقوم المعلق محمد بركات بالتعليق على المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثاني وليفربول ثالث الترتيب واَرسنال رابعًا برصيد 13 نقطة، فيما يحل برايتون في المركز الخامس بـ 12 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

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