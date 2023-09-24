دهس سيدة.. إحالة سائق لمحكمة الجنح

قررت نيابة المرج، اليوم الأحد، إحالة سائق إلى محكمة الجنح، لإدانته بقيادة سيارة أجرة "ميكروباص" تحت تأثير المخدرات، بعد ورود التحليل الطبى الذى أكد تعاطيه للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش، مما تسبب فى دهسه سيدة مسنة أثناء عبورها الطريق الدائري، لقت مصرعها فى الحال.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول سيدة مسنة فى العقد السادس من العمر، متوفية على إثر تعرضها لحادث دهس بعدما صدمها سائق سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء عبورها الطريق.

وانتقل رجال الشرطة إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور السيدة الطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعها في الحال، تم ضبط السائق المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معه.