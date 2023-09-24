صندوق السلام بالأمم المتحدة: إفريقيا غائبة عن مجلس الأمن (فيديو)

أكد السفير محمد إدريس، مستشار صندوق السلام بالأمم المتحدة، أن صوت إفريقيا غائب في مجلس الأمن، مضيفا أن صندوق بناء السلام هدفه مساعدة الدول في خططها الوطنية، وإفريقيا طالبت بمقعدين دائمين و5 مقاعد غير دائمة، والعالم حاليًا أجوج ما يكون إلى التعاون الدولي.

وأضاف خلال لقاءه مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد، أن تنوع فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس حجم المشكلات التي يواجهها العالم على الأصعدة كافة.

وأوضح أنَّ دور الأمم المتحدة في الأزمة الأوكرانية يقتصر على المناشدة، والأمم المتحدة إحدى ضحايا الأزمة "الروسية - الأوكرانية".

الأمم المتحدة بمفردها لا تستطيع حلّ أزمة الغذاء في العالم

وذكر أنَّ الأمم المتحدة بمفردها لا تستطيع حلّ أزمة الغذاء في العالم، والدول الكبرى استغلتها لتحقيق مصالحها الخاصة، وأشاد بالدور المصري الكبير في التعامل مع قضايا التنمية بالأمم المتحدة.

وذكر أنَّ أهداف المنظمة تتمثل في معالجة قضايا عديدة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وحلّ أزمة الطاقة والتعليم وحقوق الإنسان، لافتًا إلى توجيه الأمم المتحدة بتسريع وتيرة التعامل مع أهداف المنظمة بشأن التنمية المستدامة.