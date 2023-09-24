محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز خلال مواجهة وست هام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، في المواجهة التي تستضيفها ملعب "أنفيلد".

ويرغب يورجن كلوب، المدير الفني للريدز في تحقيق الانتصار خلال مواجهة اليوم، من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولة، بعدما انفرد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 18 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، جاكبو.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول أمام وست هام في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة

تُذاع مواجهة الريدز أمام وست هام عبر قناة beIN Sports HD 2، والتي سيقوم بالتعليق عليها المعلق علي محمد علي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزري برصيد 18 نقطة، بينما يحل توتنهام في الوصافة بـ 13 نقطة، وليفربول بنفس الرصيد في المركز الثالث، بينما اَرسنال في المركز الرابع بنفس رصيد الثنائي الريدز والسبيرز.

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