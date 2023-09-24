موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع ليفربول بنظيره وست هام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بتحقيق نتيجة إيجابية من خلال الفوز خلال مواجهة اليوم، وذلك للاستمرار في المنافسة على البطولة، بعدما انفرد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

تنطلق مواجهة ليفربول أمام وست هام في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الريدز أمام وست هام عبر قناة beIN Sports HD 2، والتي سيقوم بالتعليق عليها المعلق علي محمد علي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

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