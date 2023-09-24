عاجل
حقيقة التراجع عن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم بالدوري الإنجليزي

ليفربول ووست هام
ليفربول ووست هام

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع ليفربول بنظيره وست هام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

موعد موقعة اَرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

ويأمل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بتحقيق نتيجة إيجابية من خلال الفوز خلال مواجهة اليوم، وذلك للاستمرار في المنافسة على البطولة، بعدما انفرد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

تنطلق مواجهة ليفربول أمام وست هام في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الريدز أمام وست هام عبر قناة beIN Sports HD 2، والتي سيقوم بالتعليق عليها المعلق علي محمد علي.

ترتيب الدوري الإنجليزي            

ترتيب الدوري الإنجليزي

لمزيد من أخبار الرياضة عبر قناة الوفد بتطبيق الواتس اَب.. اضغط هنا

مواد متعلقة

الأهلي في مهمة جديدة أمام سان جورج الإثيوبي اليوم

جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية