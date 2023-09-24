تعليم أسيوط يتابع كافة المدارس ورعاية الحدائق قبل بداية العام الدراسي

صرح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن مديرية التربية والتعليم استعدت كثيرًا لبدء العام الدراسي الجديد بالمحافظة والذي سيبدأ خلال أيام قليلة من خلال لقاءات مكثفة مع مديري الإدارات ومتابعة -خاص. قوافل استطلاعية لمواصلة تجهيزات كافة مدارس المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«اليوم السابع» أن عدد الطلاب بمحافظة أسيوط بجميع المراحل وصل إلى 2 مليون و238 طالبًا موزعين على جميع المراحل التعليمية، وسيبدأ العام الدراسي بمرحلة رياض الأطفال على مستوى مصر. 30 الشهر الجاري في المدارس الحكومية والحكومية واللغات الرسمية بحسب تعميم وزير التربية والتعليم رقم 36 ستبدأ الصفوف الأولى من كل مرحلة ابتدائية وإعدادية وثانوية في الأول من أكتوبر والصف الثاني من كل مرحلة يوم 2 أكتوبر، والصف الثالث من كل مرحلة يوم 3 أكتوبر، والصف الرابع الابتدائي يوم 4 أكتوبر. شهر أكتوبر، والصف الخامس الابتدائي يوم 5 أكتوبر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن قوافل مراقبة من مديرية التربية والتعليم ستقوم بزيارة كافة مدارس المحافظة، وتم إجراء دراسة شاملة لجميع المرافق التعليمية، وفحص شروط الأمن والسلامة، وإعداد تقرير عن الوضع. توزيع المكاتب المدرسية على المدارس التي تجري أعمال البناء والصيانة فيها لتكون جاهزة فور الانتهاء منها لضمان دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد لتكون المدارس ذات مظهر كريم يرضي طلابنا ويتطور وفيهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم. مع الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات المدرسية التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 يوليو 2014 حتى الوقت الحاضر، بما في ذلك مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بلغ 495 مدرسة، بإجمالي 7750 مدرسة. قاعات دراسية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار 286 ألف جنيه، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى توريد 7460 قرصاً مدرسياً تم توزيعها على بعض المدارس في البلدات والمدن والمراكز حسب الاحتياجات الحقيقية من خلال الجرد الذي تم إجراؤه سابقاً لرصد احتياجات المدارس من الجلوس . . وذلك ضمن خطة إحلال وتجديد الأثاث المدرسي لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلبة وتهيئة المناخ التعليمي الجيد وتوفير كافة وسائل الراحة لهم.



وأكد الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم الاهتمام بضرورة الاهتمام بحدائق المدرسة وأشجارها دعما لنهج الدولة التي تهتم بشدة بالتغير المناخي وزراعة الأشجار. وأصبحت مصر من الدول الرائدة في هذا الصدد من خلال استضافة مؤتمر المناخ، وتم خلال فترة العطلة تدريب عدد كبير من المعلمين على كافة أنواع التدريب التي تصب في مصلحة العملية التعليمية.