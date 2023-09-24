اشتعال النيران بسيارة ملاكي في الحوامدية

شب حريق هائل داخل سيارة ملاكي بمنطقة الحوامدية، مما أسفر عن تفحمها بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محشر بالواقعة.

ورد بلاغ لغرفة إدارة شرطة النجدة، بوجود سيارة مشتعلة بنطاق منطقة الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران ومساعدة الأهالي في عملية الإطفاء.

ونجح رجال الحماية المدنية بمشاركة الأهالي والسائقين على الطريق من السيطرة على نيران السيارة المشتعلة دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب سارة ميكروباص

أصيب 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والخدمات المرورية، وونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم نقلهم جميعا إلى 6 أكتوبر المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة



أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" داخل مصرف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" داخل مصرف زراعي على طريق قرية مناشي الخطيب بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين 10 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى انتشال السيارة من داخل المصرف الزراعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

إصابة 7 مواطنين فى حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل



أصيب 7 مواطنين بالعريش، بينهم طفل بإصابات متنوعة في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بمدينة العريش، شمال سيناء وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحادث تصادم ميكروباص مع تروسيكل بقرية عاطف السادات بالعريش وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق اسعاف شمال سيناء بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم ووصفت التقارير الطبية بأن حالتهم العامة متوسطة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد مطير 7 سنوات اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و أحمد حمدان 14 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفارس محمد 14 سنة أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصلاح محمد 12 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ومهيب محمد 12 سنة اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، و أحمد محمد 14 سنة اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم عبدالشافي عبدالله 60 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

مصرع 4 أطفال في حريق منزل



لقى 4 أطفال بناحية قرية النويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصرعهم في حريق نشب بمنزل جدهم وذلك أثناء لهوهم بالمنزل تطاير شرر من فرن بلدى وأمسك بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل، مما أدى إلى سقوطه على الأطفال الأربعة ووفاتهم وتم نقل الجثامين للمستشفى المركزى بالمنشأة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بسبب تطاير شرر من فرن بلدى نتج عن الحريق وفاة 4 أطفال من جراء الحريق.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده وتبين من خلال الانتقال والمعاينة للجهات المعنية تبين بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقب تطاير شرر من فرن بلدى وأمساك النيران بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل الأمر الذى أدى إلى سقوط سقف المنزل من جراء احتراقه على الأطفال مما نتج عنه وفاتهم وتبين أن الضحايا ع . م . ع 6 سنوات وشقيقته ج . م . ع 4 سنوات ووفاة شقيقين آخرين هما و . ح . ر 5 سنوات ، وشقيقتها ف . ح . ر 4 سنوات والمنزل محل الحريق هو منزل جدهم.

تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ على الجثامين الأربعة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم إخطار الجهات المعنية صحة سوهاج والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى لإجراء شئونهم كلا فيما يخصه وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.