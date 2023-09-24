فعاليات وأنشطة الكنائس فى أسبوع

أبرز أنشطة البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بالإسكندرية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الماضى، العظة الروحية خلال الاجتماع العام بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين فى منطقة كليوباترا، استكمالاً لسلسلة «صلوات قصيرة قوية من القداس»، وتناول فيها الإصحاح الـ18 من إنجيل المعلم لوقا من إعداد (14:9)، وأشار فيها إلى إحدى الطلبات التى ترفعها الكنيسة فى القداس الغريغورى، وتعرف بـ«رحمة للتائبين».

أبرز أنشطة البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بالإسكندرية

جاء هذا بعد ساعات من افتتاح قداسته مبنى خدمات «الحمامة الحسنة» بحضور الأنبا باڤلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربى الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية، بالإضافة إلى عدد من كهنة وأحبار القطاعات بالمحافظة.

تفاصيل ختام نهضة «القديس برسوم العريان»

يترأس القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان، الأربعاء المقبل، ليلة عيد الصليب وختام نهضة القديس برسوم العريان بديرة فى المعصرة، ويتخلل الاحتفال دورة «زفة أيقونة القديس» من الخامسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يتخلل اللقاء إقامة التسبحة ورفع البخور والتمجيد، كما يتضمن تقديم عروض روحية لفرق الكورال والترانيم تليها العظة الروحية من الثامنة حتى التاسعة مساءً.

يأتى برنامج النهضة لهذا العام برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى، الذى ولى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، مسئولية إدارة شئون الدير بالمعصرة والتعامل على كافة الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية حرصًا منه على متابعة الأوضاع الرعوية بمطرانية حلوان والدير فى الفترة الحالية بعدما تعرض الأنبا بيسنتى أسقف الإيبارشية، لوعكة صحية كبيرة.

أبرز أنشطة البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بالإسكندرية

الكاثوليكية تختتم فعاليات مؤتمر «إيماننا أماننا»

ترأس الأنبا توما حبيب، مسئول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية، الخميس الماضى، مؤتمر اللجنة لهذا العام تحت شعار «إيماننا أماننا» والذى أقيم فى الفترة من 19 حتى 21 سبتمبر الجارى بسوسنة الوادى فى وادى النطرون.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، مسئولى لجان الشباب بالإيبارشيات الكاثوليكية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأسقفية للشباب، وألقى الأب رومانى فوزى، كلمة روحية بعنوان «التحديات الإيمانية فى الكتاب المقدس»، واختتم المؤتمر بمسرح محمد صبحى، لحضور عرض مسرحية الفنان محمد صبحى، بعنوان «عيلة اتعملها بلوك»، بحضور الأب بطرس دانيال الفرنسيسكانى.

رئيس الإنجيلية يشهد نشاطاً رعوياً مكثفاً بالصعيد

شهد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، منذ أيام أنشطة مكثفة خلال جولته الرعوية الثانية لصعيد مصر، وتخللت الجولة لقاء رئيس الإنجيلية مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، كما ترأس فعاليات تنصيب القس عونى سمير لكنيسة عزبة أيوب بالمنيا والقس ميلاد عبدالتواب لكنيسة تناغة بأسيوط، واجتمع بعدد من قسوس مجمع سوهاج قبل ساعات من مشاركته بالحفل الختامى لمهرجان الإنجيل بكنيسة بسوهاج.