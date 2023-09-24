الأهلي في مهمة جديدة أمام سان جورج الإثيوبي اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمهمة جديدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة لقاء مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

وتُذاع مباراة الأهلي وسان جورج على قناة أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمباراة سان جورج الإثيوبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم.

في خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

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