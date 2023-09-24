لأول مرة خارج أوروبا وأمريكا.. "القاهرة" تستضيف غدا المؤتمر الدولي الـ 53 لعلوم النيماتودا

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تستضيف القاهرة غدا المؤتمر الدولى ال 53 للنيماتودا.

مجال الافات النيماتودية

وقال الدكتور فهيم قورة رئيس الموتمر ورئيس جمعية النيماتولوجي في أمريكا الاستوائية إن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في مجال الافات النيماتودية وأيضا أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها وكذلك الجديد في هذا المجال بخصوص أنواع النيماتودا الضارة لكل المحاصيل الزراعية وكذلك النافعة والتي تستخدم في مكافحة الحشرات.

واضاف "قورة" أن الموتمر الدولي الثالث والخمسين لجمعيه علوم النيماتودا في أمريكا الاستوائية يعقد لأول مره خارج أمريكا وأوروبا ولاول مره في مصر وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وسوف يعقد المؤتمر لمدة 5 ايام في احد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نخبة من أساتذة وعلماء النيماتولوجي من كل انحاء العالم ، بالإضافة إلى الأساتذة والباحثين المصريين سوف يشاركون في فاعليات هذا الحدث العالمي لأول مره علي ارض مصر.

وسوف يتضمن الموتمر 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي وزيارات ميدانية لبعض المشاتل والمشروعات الزراعية مع حضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.