إصابة أب ونجله بالرصاص في معركة بقرية الزاوية في أسيوط

شهدت قرية الزاوية بمحافظة أسيوط، مشاجرة بالسكاكين والبنادق بين عائلتي “عوض الله وعيادي”، أسفرت عن إصابات بطلقات نارية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الزاوية، وإصابة أشخاص.

وعلى الفور انتقلت عناصر الشرطة والتحقيق إلى مكان الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين نشوب شجار بين عائلتي “عوض الله وعيادي” بسبب خلاف على الطريق العام، وتم تبادل إطلاق النار. مما أدى إلى إصابة الأمير محمد ونجله عبد الله الأمير. وتم نقل المصابين إلى المستشفى واحتجازهم وتطويقهم. وتقوم القوات الأمنية بملاحقة المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة للمتابعة.