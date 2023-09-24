أزهر الشرقية يبدأ فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي معاهد اللغات

بدأت منطقة الشرقية الأزهرية، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لمعلمي ومعلمات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، المكلفون بتدريس كتابي (اكتشف Discover– تواصل Connect plus) بمعاهد اللغات.

يأتي ذلك في إطار تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين تحت رعاية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية ، وتنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، إن البرنامج يتم تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتدريب التربوي تحت إشراف الدكتور شريف سميح، والدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

وأكد أن البرنامج مخطط له أن يشمل عدة مستويات، يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية