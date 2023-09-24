قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتيج بتنفيذ حملة لرفع الاشغالات وتحسين النظافة في منطقة أبوتيج، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج. تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الوضع البيئي والتشجيع على النظافة في المدينة.

بحضور مدير الاشغالات بالوحدة المحلية لمدينة أبوتيج، تم رفع الاشغالات وتنظيف ميدان المحطة وميدان الفرغل. وقد تم أيضًا إعداد محاضر للمخالفين وفرض العقوبات المناسبة عليهم.

تهدف الحملة إلى تحسين المظهر العام للمدينة وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة. فمن المعروف أن الاشغالات والتراكمات النفايات تؤثر سلبًا على جودة الحياة وتجميل المدينة. ومن خلال إزالة هذه العوائق وتنظيم النفايات بشكل صحيح، ستتحقق تحسينات ملحوظة في مظهر المدينة وسلامة المواطنين.

لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الحملة، وجه رئيس مركز ومدينة أبوتيج شكره الخاص لجميع الأفراد والجهات المعنية التي ساهمت في تنظيف الميادين ورفع الاشغالات. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها للحفاظ على النظافة والجمال العام في المدينة.

تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود المشتركة للمجتمع والسلطات المحلية لتحقيق بيئة نظيفة وصحية. من المتوقع أن تستمر هذه الحملة بشكل منتظم لضمان المحافظة على النظافة العامة في أبوتيج وتعزيز رفاهية سكانها.

حملة لرفع الاشغالات وتحسين النظافة في أبوتيج

حملة لرفع الاشغالات وتحسين النظافة في أبوتيج

حملة لرفع الاشغالات وتحسين النظافة في أبوتيج

حملة لرفع الاشغالات وتحسين النظافة في أبوتيج

حملة لرفع الاشغالات وتحسين النظافة في أبوتيج