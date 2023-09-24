تحت رعاية ودعم الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، نُظمت ندوة حول "كارت الخدمات المتكاملة" في قاعة مجلس مدينة أبوتيج، بالتعاون مع لجنة الاكتشاف والتدخل المبكر. حضر الندوة علياء عبد الرؤوف، مديرة مكتب التأهيل في أبوتيج، وشعبان أحمد عبد الحليم، رئيس لجنة الاكتشاف المبكر للإعاقة في المدينة. كما حضر الندوة هدي عبد العظيم، رئيس قسم الجودة في الإدارة التعليمية بأبوتيج.

خلال الندوة، قامت علياء عبد الرؤوف بتوضيح أهمية كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة ومميزاته، بالإضافة إلى شرح الفئات المستحقة لاستخراج الكارت والخطوات المطلوبة لذلك. حضر الندوة أعضاء اللجنة ومدربات وحدات التأهيل المرتكزة على المجتمع، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة التعليمية وعدد من الاخصائيين بالمدارس.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات ونشاطات مركز ومدينة أبوتيج لتعزيز التوعية وتوفير الدعم اللازم لذوي الاعاقة، وتعكس التزام القيادة المحلية بتوفير الخدمات اللازمة لهذه الفئة من المجتمع. وقد لاقت الندوة استحسان وإقبالاً كبيرًا من الحاضرين، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالموضوع المطروح.

يعد كارت الخدمات المتكاملة مبادرة هامة تهدف إلى تحسين حياة ذوي الاعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والصحة والرعاية والتأهيل، وتعد الندوة فرصة قيمة للتوعية والتعريف بفوائد الكارت وكيفية الحصول عليه.

تعكس هذه النشاطات التزام القيادة المحلية بالاهتمام بالفئات الضعيفة وتوفير الخدمات اللازمة لها، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة والتكافؤ في المجتمع وتحقيق الرفاهية لجميع أفراده.

الوحدة المحلية بابوتيج تنظم ندوة حول "كارت الخدمات المتكاملة"

الوحدة المحلية بابوتيج تنظم ندوة حول "كارت الخدمات المتكاملة"

الوحدة المحلية بابوتيج تنظم ندوة حول "كارت الخدمات المتكاملة"

الوحدة المحلية بابوتيج تنظم ندوة حول "كارت الخدمات المتكاملة"