حملة لإزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية في قرية النخيلة بابوتيج

في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً، والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين، قام رئيس مركز ومدينة أبوتيج، الدكتور محمد عبد الراضي، بإصدار تعليمات بشأن إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية في قرية النخيلة.

تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة، تم تنفيذ تلك التعليمات وإزالة الحالتين التعدي على الأرض الزراعية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً على الالتزام بتطبيق القانون وتصدي أي شكل من أشكال التعدي والمخالفة للقوانين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهات المعنية على الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة وعدم السماح بأي تعديات تهدد البيئة والطبيعة، وتعزز جهود حماية الأراضي الزراعية والمحافظة على ثروات البلاد.

يهدف تطبيق هذه الإجراءات إلى توضيح رسالة قوية تعكس حزم السلطات المحلية في التصدي لأي مخالفة تتعلق بالبناء واستخدام الأراضي بطرق تتنافى مع القانون. ومن المؤمل أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من ظاهرة التعديات وخروجها عن السيطرة.

يجب أن يكون هذا الإجراء التطبيقي نموذجاً طيباً للجميع، حيث تقوم السلطات المحلية بمتابعة مستمرة لأي تعدي يحدث، وتتخذ الإجراءات المناسبة بسرعة وفعالية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية ويضمن تنمية مستدامة للمناطق الريفية والحضرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود المستمرة تأتي في إطار التزام الحكومة بتطبيق القانون وضمان حقوق المواطنين والحفاظ على البيئة والممتلكات العامة والخاصة. ومن المتوقع أن تستمر السلطات المحلية في بذل الجهود للقضاء على ظاهرة التعديات وتوفير بيئة مستدامة تحافظ على الثروات الطبيعية وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المناطق الريفية والحضرية.

حملة لإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية في قرية النخيلة بابوتيج