بناءً على تعليمات من محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وحسين نمر حسين، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة ناجحة في قرية أمشول.

تمت المتابعة والاشراف على الحملة من قبل السيد هلال عبد الحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط، بمساعدة السيد ممدوح عبد القادر، مدير المتابعة بالوحدة المحلية بدشلوط.

تمت الحملة في ظروف جيدة، حيث شاركت العديد من الفرق النظافة في تنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة في قرية أمشول. تم استخدام معدات وأدوات حديثة وفعالة في عملية التنظيف، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة.

قامت الفرق بجمع النفايات وإزالتها من الشوارع، وتنظيف وتعقيم المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد. تم استخدام منظفات قوية ومعقمات لضمان الحصول على بيئة نظيفة وصحية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف الجهود في إزالة اللافتات الإعلانية غير المرخصة وتنظيف الأماكن التي تعرضت للتلوث البصري، بهدف تحسين المنظر العام للقرية وتجميلها.

تعبر السيدة هلال عبد الحميد دسوقى عن سعادتها بنجاح الحملة والتزام المشاركين بها. كما أثنت على الدعم الذي قدمه السيد ممدوح عبد القادر في تنظيم وإدارة العملية.

هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوحدة المحلية بدشلوط لتحسين البيئة المحلية وتوفير بيئة نظيفة وصحية للسكان. تهدف هذه الحملة أيضًا إلى زيادة الوعي بأهمية النظافة العامة وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة المكان.

حملة نظافة مكبرة في قرية أمشول بديروط

حملة نظافة مكبرة في قرية أمشول بديروط

حملة نظافة مكبرة في قرية أمشول بديروط

حملة نظافة مكبرة في قرية أمشول بديروط