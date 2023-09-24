بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور المهندس ناجح عبد النعيم محمود، رئيس الوحدة المحلية بمسارة، وتحت إشراف سواح موسى خليل، سكرتير الوحدة المحلية بمسارة، قامت الوحدة المحلية بمسارة بتسوية الطرق.

تم تسوية طريق مسارة ديروط من الرياح وحتى كوبري أولاد محمود بمسارة، بهدف تحسين حالة الطريق وضمان سلامة المركبات والمشاة. كما تم تسوية طريق قصر حيدر من مدخل قصر حيدر البحري وحتى الوحدة الصحية، بهدف تيسير حركة المرور وزيادة سهولة الوصول إلى الوحدة الصحية للمواطنين. وجارٍ حاليًا تسوية باقي الطرق في المنطقة.

تعد هذه الخطوة من جانب الوحدة المحلية بمسارة إشارة واضحة للتزامها بتحسين وتطوير البنية التحتية في المنطقة، حيث ينعكس ذلك إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين ويسهم في تعزيز التنمية المحلية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

ويعبر المواطنون في مسارة عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الوحدة المحلية في تسوية الطرق، مؤكدين أهمية هذه الخدمة للمجتمع المحلي ومنتظرين المزيد من التحسينات والمشاريع في المستقبل القريب.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة المحلية ستواصل جهودها في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في مسارة، بهدف تحقيق رفاهية أفضل للمواطنين وتعزيز روح العيش المشترك في المجتمع.

ديروط .. الوحدة المحلية بمسارة تقوم بتسوية ونظافة شوارعها

ديروط .. الوحدة المحلية بمسارة تقوم بتسوية ونظافة شوارعها

ديروط .. الوحدة المحلية بمسارة تقوم بتسوية ونظافة شوارعها

ديروط .. الوحدة المحلية بمسارة تقوم بتسوية ونظافة شوارعها

ديروط .. الوحدة المحلية بمسارة تقوم بتسوية ونظافة شوارعها

ديروط .. الوحدة المحلية بمسارة تقوم بتسوية ونظافة شوارعها